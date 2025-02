Una delle note più liete di Inter-Fiorentina è stata il recupero di Francesco Acerbi. Inzaghi lo ha rimandato in campo, per giunta dal primo minuto, e ha ricevuto indicazioni più che confortanti dal duello contro uno degli attaccanti più in forma del campionato. Avanti un altro, verrebbe da dire. Il prossimo bomber sul cammino dei nerazzurri è Kolo Muani, anche lui tra quelli in grande spolvero.