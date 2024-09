Inter, ad Appiano hanno un piano non troppo segreto verso il derby

La stagione dello scorso anno è ancora negli occhi. L'Inter è stata protagonista di una cavalcata che sarà molto difficile ripetere, ma che proverà in qualche modo a evitare. Nel solco della grande continuità, sperando di poter tenere un certo passo e allontanare il più possibile le inseguitrici, consapevole di quanto sarà difficile. La prima grande chance, in questo senso, viene dal calendario, col derby in arrivo. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: