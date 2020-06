Inter, centrocampo affollato. In vista della prossima stagione un addio è certo

L’Inter del prossimo anno potrebbe avere parecchi volti nuovi. Tra questi potrebbe esserci anche il centrocampista del Brescia Sandro Tonali; il giovane gioiellino si aggiungerebbe al reparto composto da Sensi, Barella, Brozovic, Vecino e Gagliardini. Futuro lontano dall’Inter per Borja Valero. Lo spagnolo ha il centrocampista in scadenza a giugno e non gli verrà proposto il rinnovo di contratto.

Salvo sorprese, le strade di Borja Valero e dell’Inter si separeranno. Il centrocampista non tornerà, però, in Spagna, ma vorrebbe continuare a giocare in Italia. Il suo sogno rimane sempre un ritorno alla Fiorentina.

(Calciomercato.com)