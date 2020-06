Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Borja Valero Alejandro Camano ha parlato del futuro del centrocampista spagnolo dell’Inter:

“Ha trovato a Milano la sua nuova casa, così come a Firenze, dove è stato benissimo. Vuole chiudere la carriera in Italia e non ha mai pensato di tornare in Spagna. L’Inter si è comportata molto bene con il calciatore. Rinnovo? Vediamo… “.