I nerazzurri battono anche il Genoa e allungano ulteriormente in classifica, ma non mancano le polemiche arbitrali

L'Inter batte 2-1 il Genoa, ottiene la dodicesima vittoria nelle prime 12 partite del 2024 e allunga ulteriormente in classifica, portandosi a +15 sulla Juventus. Ma non mancano le polemiche arbitrali: nel mirino, il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri e successivamente trasformato da Sanchez, che mette la gara in discesa per i ragazzi di Inzaghi.