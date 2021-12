Inter-Ajax agli ottavi. Precedenti ok: 3 vittorie su 5 per i nerazzurri. L’ultima olandese…

Alla fine, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà agli ottavi di finale di Champions League l'Ajax di ten Hag

Alla fine, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà agli ottavi di finale di Champions League l'Ajax di ten Hag. Una squadra estremamente temibile, che gioca meravigliosamente al calcio e che rappresenta un ostacolo non indifferente per i nerazzurri sulla strada verso i quarti di finale.

I precedenti, per quel che possono contare, sono favorevoli all'Inter, che ha affrontato i Lancieri per 5 volte nella sua storia, vincendo in tre occasioni (un pareggio e una sconfitta). L'unica vittoria olandese, però, è di quelle prestigiose, dato che arrivò in occasione della finale della Champions League 1971-72, quando l'Ajax di Cruyff batté l'Inter di Mazzola e Boninsegna per 2-0, con doppietta del fuoriclasse olandese. Sperando che nel doppio confronto, questa volta, a prevalere siano i nerazzurri.