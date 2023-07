L'Inter non va oltre l'1-1 contro l'Al Nassr dell'ex Marcelo Brozovic, nonostante le tantissime palle gol create. Questi gli spunti che arrivano dal match secondo Tancredi Palmeri: "Lautaro ovunque, con Frattesi si verticalizza di più, Dumfries fondamentale con e senza palla. Correa abulico, senza Brozovic (e per ora Mkhitaryan) il centrocampo perde superiorità di doppio palleggiatore, Thuram ancora non in automatismi".