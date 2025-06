La stagione che sta per iniziare porterà con sé una grande novità in casa Inter. Il progetto Under 23 sta prendendo forma, ormai non c'è più dubbio. In viale della Liberazione si è lavorato in queste settimane anche per determinare il programma estivo, agli ordini dell'allenatore già individuato e blindato. A guidare la squadra sarà Stefano Vecchi, reduce dall'esperienza sulla panchina del Vicenza e di ritorno in nerazzurro dopo gli anni alla guida della Primavera con diverse soddisfazioni.