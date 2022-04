Inter, San Siro alleato scudetto. Col Verona oltre 60mila spettatori: la spinta del Meazza

Finite le restrizioni per la pandemia, per la gara di oggi sono stati venduti oltre 60mila tagliandi. I tifosi nerazzurri spingeranno l'Inter

Per la sfida di questa sera contro il Verona, l'Inter avrà un alleato in più: San Siro pieno. Finite le restrizioni per la pandemia, per la gara di oggi sono stati venduti oltre 60mila tagliandi.

"Inutile sottolineare come questa partecipazione di pubblico rappresenti il record per la squadra nerazzurra in questa stagione, più dei 56.608 spettatori presenti il 21 novembre scorso contro il Napoli quando però la capienza era al 75%. Adesso finalmente la vendita è libera e l’Inter confida di andare ben oltre i 60mila già stasera con i biglietti che saranno venduti in giornata e che permetteranno di operare il sorpasso in questo campionato sul Milan per pubblico totale. I rossoneri dopo la gara di lunedì col Bologna, in 16 partite interne, sono arrivati a 621.405. L’Inter, con 15 incontri, è ferma a 577.643 spettatori e quindi grazie ai 60mila e passa di stasera scavallerà quota 637mila. Inter che confida di tornare all’esaurito per il derby di Coppa Italia del 19 aprile: i biglietti venduti sono già oltre 65mila. L’ultimo vero sold out di San Siro risale al 9 febbraio 2019: anche in quel caso si giocava un derby, Inter-Milan 4-2 disputato davanti a 75.817 spettatori", spiega Tuttosport.