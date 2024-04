E' stato un allenamento speciale, quello di ieri ad Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi. Ad assistere alla seduta c'era, infatti, anche Sandro Mazzola

"Ospite speciale ieri alla Pinetina. Sandro Mazzola, 81 anni di cui venti passati come bandiera nerazzurra e tra i simboli della Grande Inter, ha infatti raggiunto Appiano Gentile per incontrare Simone Inzaghi, lo staff tecnico e i giocatori. Mazzola, entrato nella Hall of Fame del Club nell’edizione 2022, ha poi assistito a bordocampo alla seduta di allenamento e quindi pranzato con l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta".