"Una piccola avvertenza, invece, per i tifosi. Come da regolamento nello stadio di Monaco, i tifosi interisti (che hanno acquistato nella zona riservata agli spettatori neutrali) non potranno avere del segni distintivi della squadra. Niente di nerazzurro, che siano maglie, sciarpe o bandiere, perché il rischio è non essere ammessi. Appuntamento alle 20 al Louis II dove praticamente sarà tutto esaurito".