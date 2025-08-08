Un’attenzione particolare per i tifosi dell’Inter che questa sera seguiranno la squadra nel Principato. In occasione dell’amichevole contro il Monaco, il regolamento dello stadio Louis II prevede restrizioni precise per chi ha acquistato i biglietti nei settori riservati agli spettatori neutrali.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, amichevole di lusso col Monaco: piccola avvertenza per i tifosi nerazzurri
ultimora
Inter, amichevole di lusso col Monaco: piccola avvertenza per i tifosi nerazzurri
Un’attenzione particolare per i tifosi dell’Inter che questa sera seguiranno la squadra nel Principato
"Una piccola avvertenza, invece, per i tifosi. Come da regolamento nello stadio di Monaco, i tifosi interisti (che hanno acquistato nella zona riservata agli spettatori neutrali) non potranno avere del segni distintivi della squadra. Niente di nerazzurro, che siano maglie, sciarpe o bandiere, perché il rischio è non essere ammessi. Appuntamento alle 20 al Louis II dove praticamente sarà tutto esaurito".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA