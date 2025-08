"L’Inter è apparsa già in forma, in attesa di Monaco, Monza e Olimpiacos, mentre l’Under 23 se l’è giocata a testa alta, andando in vantaggio con Spinaccè nel primo tempo e siglando il 2-2 con Mosconi su assist… di Dumfries. L’olandese ha regalato il gol al talentino nerazzurro con una sponda involontaria di testa dentro l’area. Nota di merito per l’Under 23, che il 16 agosto debutterà in Coppa Italia Serie C col Lumezzane. Cocchi, Berenbruch, Mosconi, Spinaccè e Agbonifo tra i migliori. Se la sono giocata a testa alta".