CdS – Inter, ansia Lautaro. “Salta sicuramente il Lecce. E col Genoa…”

"La certezza è che il Toro non ci sarà domani contro il Lecce. Mentre, se potrà recuperare già per la trasferta in casa del Genoa del 29 dicembre, dipenderà dagli accertamenti che effettuerà in giornata. L’auspicio, evidentemente, è che non si tratti di nulla di grave, limitando lo stop al minimo. La sensazione, però, è che, seppur leggero, qualcosa ci sia. Di qui l’imperativo di non correre alcun rischio. Lautaro ci ha già messo del suo, insistendo per restare in campo oltre il necessario: voleva porre rimedio al rigore sbagliato, ma continuare a correre, anzi a scattare, non ha certo fatto bene al muscolo già sollecitato", commenta il Corriere dello Sport.