VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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LA NUOVA POWER HOUSE

L'Inter vuole cambiare volto ai suoi centri di allenamento. E non si tratta soltanto di qualche intervento di manutenzione. Il progetto è molto più ampio: nuovi edifici, nuovi campi da gioco e l'acquisizione di altri terreni per rispondere alle esigenze della prima squadra, dell'Under 23, del settore giovanile e dell'Inter Women.

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Nel bilancio consolidato al 30 giugno 2026, visionato da FCInter1908.it, la società nerazzurra dedica un intero capitolo ai lavori e ai progetti di ampliamento dell'Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women and Talent Center di Milano. Alcuni interventi sono già stati completati, altri sono ancora in programma.

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Appiano Gentile, già realizzata la nuova Power House

La prima grande novità riguarda il centro sportivo di Appiano Gentile, che risale agli anni Sessanta e che nel tempo è stato sottoposto a diversi interventi di ammodernamento.

Il bilancio ricorda che, prima dell'attuale progetto di ampliamento, la struttura disponeva di circa 4.700 metri quadrati di edifici, quattro campi da gioco regolamentari e un'area dedicata all'allenamento dei portieri.

Durante la stagione 2025/26 è stato realizzato un nuovo edificio dedicato alla prima squadra maschile, chiamato Power House.

Si tratta di una struttura pensata per migliorare il lavoro quotidiano dei calciatori e dello staff, con nuovi spazi per la preparazione atletica, il recupero fisico e i servizi medici.

L'obiettivo è mettere a disposizione della squadra ambienti sempre più moderni, adeguati alle necessità di un club che vuole competere ai massimi livelli.

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