"E allora eccolo lì, a giocarsi tutte le sfide sul tavolo. Specialmente nei prossimi 24 giorni: Udinese a San Siro questa domenica, in settimana l'andata del derby di Coppa Italia in "casa" del Milan, poi trasferta a Parma in campionato. E martedì 8 aprile la data cerchiata in rosso sul calendario: Bayern, andata all'Allianz Arena. Dopo il Cagliari in casa, ritorno in Champions contro i bavaresi, trasferta a Bologna nel giorno di Pasqua e ritorno contro il Milan in Coppa Italia il 23 aprile".