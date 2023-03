Aprile mese della verità per Inzaghi e l’Inter: “Idealmente bisogna ripartire da…”

Nove partite in trenta giorni per l'Inter: ecco perché aprile è il mese della verità per i nerazzurri e per il destino di Inzaghi

Matteo Pifferi

"Un mese stracolmo di partite e prove-verità, intensivo quanto basta per dare un tono a questa Inter. Inzaghi è in corsa su tre fronti e bisognava tornare ai tempi dell'immediato post-Triplete per mescolare ambizioni in questo modo frenetico". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al mese della verità per l'Inter che, ad aprile, si gioca tutto. 9 partite in 30 giorni che chiariranno il presente e il futuro del club.

L'Inter riparte dalla Fiorentina, l'ultima squadra in grado di segnare tre reti ai nerazzurri che in ogni caso riuscirono a vincere 4-3 al Franchi al termine di una partita pazza, decisa all'ultimo istante da Mkhitaryan: "Storia di una notte schizofrenica in cui il gruppo di Inzaghi dava fondo alle proprie risorse. Ecco, è da quello che occorre idealmente ripartire. Una linea-guida precisa per un'Inter ben corazzata e produttiva. Non certo quella che tra Empoli, Sampdoria, Bologna, Spezia e Juve produce un solo gol su rigore. Ma armata di tutto punto, anche per correggere in corsa la stesura di una stagione nata non benissimo", commenta il Corriere dello Sport.