GdS – Inter, si accende un derby di mercato: il Milan piomba su un obiettivo di Marotta

C’è una nuova pretendente sulle tracce di Juan Musso. Il portiere dell’Udinese, nel mirino dell’Inter da mesi per il dopo-Handanovic, è finito nella lista del Milan, a caccia del sostituto di Gianluigi Donnarumma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la difficoltà nel raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto – in scadenza nel 2021 – spinge il club rossonero verso altri profili tra i quali c’è proprio quello dell’argentino in un vero e proprio derby di mercato.

Come sottolinea la Rosea, Musso piace a tanti club e l’Inter è da tempo sulle sue tracce. “Se il Milan riesce a prenderlo fa un affare“, ma per farlo deve superare la concorrenza di Marotta e Ausilio, che non vogliono lasciarsi scappare il 25enne argentino.