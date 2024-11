Inter, Arnautovic in campo 90 minuti nel pari tra Austria e Slovenia

Dopo il turno di riposo contro il Kazakistan, l'attaccante nerazzurro è sceso in campo nell'1-1 in Austria-Svizzera

Marko Arnautovic è rimasto in campo per 90 minuti nel pari per 1-1 tra Austria e Slovenia. Dopo aver riposato nel match contro il Kazakistan, l’attaccante dell’Inter è partito titolare ed è stato sostituto al 90’ da Wimmer.