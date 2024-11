La prefettura di Milano ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione di Inter-Arsenal, partita di Champions League in programma a San Siro mercoledì 6 novembre alle 21.

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha aggiunto, al provvedimento, anche il divieto di vendita per asporto, in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante. Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle ore 20 del 6 novembre, nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte), nella zona Darsena e Navigli, nella zona di Corso Como e nella zona Sempione e dalle 12 a mezzanotte a San Siro e dintorni.