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Quella contro lo Shakhtar per l'Inter è una gara da vincere a tutti i costi. Dopo due sconfitte nelle prime due giornate, i nerazzurri non possono più sbagliare se vogliono avere una possibilità, seppur minima, di qualificarsi direttamente agli ottavi. "Chivu potrà anche essere infastidito da certi discorsi. E non l’ha nascosto: «Non siamo perfetti e non vogliamo nemmeno essere dipinti come tali – ha affermato -. Ho la sensazione che solo noi abbiamo l’obbligo di vincere e gli altri no. Ma questo non va bene. Non è possibile che, se l’Inter perde una partita, diventa un dramma nazionale. Non lo è mai stato, non lo è adesso e non lo sarà nemmeno in futuro». La realtà, però, non si può cambiare", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Tanto più che l’Inter ci ha messo del suo nel caricare la Champions di aspettative. Diversi nerazzurri l'hanno indicata come obiettivo effettivo. Ieri Bastoni ha abbassato l’asticella. Seguito da Chivu, che, per la verità, ha sempre evitato di alzare il tiro. «Noi abbiamo sempre detto che si trattava di un sogno. Solo che, in questo momento, dopo due partite perse, credo sia meglio iniziare a pensare solo alla partita di domani (oggi, ndr). Vincere una partita in Champions è la priorità in questo momento. Siamo i primi a voler ribaltare questa situazione. Vogliamo ritrovare di nuovo quella sensazione e quell’energia che corrispondono alle nostre ambizioni».

(Corriere dello Sport)