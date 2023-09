Inter, assist dal Salisburgo: intatto il piano di ottenere il primato nel girone

"Che quella a San Sebastian fosse una trasferta-trappolone c’era da aspettarselo, anche perché arrivava dopo la sbornia contro il Milan. Non era pronosticabile però il modo in cui si è sviluppata la gara: zero occasioni create fino al gol annullato per fuorigioco a Thuram sul filtrante di Carlos Augusto e una montagna di pasticci difensivi. Altra buona notizia della serata - oltre al colpo di coda di Lautaro - la Caporetto al Da Luz del Benfica con il Salisburgo. Ora l’Inter, battendo i portoghesi a San Siro il 3 ottobre potrà mettere in atto il piano di gestire le forze in Champions (alla luce di un girone che non pare esattamente infernale) per provare l’allungo in campionato, considerato che lo scudetto della seconda stella rimane la stella polare a cui tutti guardano".