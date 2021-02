Mauro: “Inter, vinto con un’astuzia tattica. Rosa stratosferica. Eriksen…”

L'ex calciatore ha parlato del derby, di come la squadra nerazzurra ha battuto il Milan "che non sembra lo stesso"

Ha anche aggiunto che Romagnoli non è nemmeno riuscito ad avvicinarsi a Lukaku in occasione del terzo gol. E che Ibrahimovic "non trascina la squadra e la squadra fa fatica a trascinare lui" e che in generale il Milan "non è sembrato lo stesso gruppo di qualche mese fa".