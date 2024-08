Allenamento in solitaria anche per Lookman (che ha saltato le prime due partite per questioni legate alle voci di mercato) che a questo punto rientrerà in gruppo dopo la sosta in programma dopo la partita di Milano. Mercoledì 28 agosto l’Atalanta svolgerà una doppia seduta, mentre giovedì 29 è il giorno del sorteggio per la fase a campionato di Champions League, in programma alle 18 a Montecarlo", scrive l'Eco di Bergamo.