La presenza del capitano nerazzurro resta in bilico per la sfida di venerdì: il Toro è stato convocato da Scaloni

Lautaro Martinez deve fare i conti una leggera elongazione all'adduttore. Non ci sono certezze sulla sua possibile presenza nella partita contro l'Atalanta, in programma venerdì sera e valida per la terza giornata del campionato di Serie A.