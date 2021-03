Ts – Inter-Atalanta, pagelle: in tre sotto la sufficienza. Conte 6: “Il fine…”

Il giorno dopo il match di San Siro tra Inter-Atalanta, arrivano le pagelle di Tuttosport

È stata una partita durissima portata a casa come fanno le grandi squadre. L'Inter tiene a distanza le inseguitrici battendo l'Atalanta in quella che veniva definita come una partita fondamentale. Il giorno dopo il match di San Siro, arrivano le pagelle di Tuttosport . Sono tre i giocatori meritevoli del 7: Handanovic, Skriniar e Bastoni. Tre anche le insufficienze: Hakimi, Vidal e Lukaku.

ALL. CONTE 6: “Il fine giustifica i mezzi”. La massima di Machiavelli è quanto mai azzeccata per il modo in cui gestisce la gara con l’Atalanta che porta tre punti che profumano di scudetto. Certo è che, lasciando costantemente l’iniziativa agli avversari, in Europa di strada se ne fa poca, ma per l’Inter - almeno fino a settembre - il problema non si pone".