Ts – Inter-Atalanta, pagelle: Lukaku da 8. Brozovic? Menomale che non è…

È Romelu Lukaku il migliore in campo nelle pagelle di Tuttosport su Inter-Atalanta . Per l'attaccante belga voto 8: "Quaranta secondi e la butta già dentro. La palla che dà poi sul 3-1 a Brozo è spettacolare". Voto alto anche per Nicolò Barella , 7,5: "Il gol, la corsa, lo spirito: solita partita da grande centrocampista".

7 per Marcelo Brozovic: "Menomale che non è un tassista, il suo contachilometri è sempre in funzione e fa pure un assist a Lautaro". 7 anche per Simone Inzaghi: "Anche l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions è centrato: partita perfetta".