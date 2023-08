TS – Inter, per l’attaccante Inzaghi e Ausilio in disaccordo: da non escludere…

Il club nerazzurro continua a valutare vari profilo in attesa di scegliere il nuovo attaccante per rinforzare il reparto avanzato

Un incontro per fare il punto e tranquillizzare Inzaghi. Ieri è andato in scena un summit ad Appiano Gentile tra Marotta (tornato a Milano in anticipo), Ausilio, Baccin, Zanetti e il tecnico nerazzurro per parlare di mercato.