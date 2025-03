Buon compleanno all'ex fantasista francese, che compie oggi 57 anni: per lui in nerazzurro 127 presenze e 39 gol

Nato a Lione il 9 marzo 1968, Youri è arrivato all'Inter nel 1996: in nerazzurro ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi, lasciati senza parole in diverse occasioni con gol straordinari e giocate meravigliose, come la storica rovesciata contro la Roma, diventata immagine copertina della tessera di abbonamento della stagione 1997/1998.