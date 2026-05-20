Giornata speciale per Piotr Zielinski, che oggi compie trentadue anni. Il centrocampista polacco, arrivato all'Inter nell'estate 2024, festeggia il suo secondo compleanno in nerazzurro.
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Inter, Zielinski compie 32 anni: gli auguri di compleanno di club e tifosi
Tecnica sublime, visione e tempi di gioco, capacità di calciare con entrambi i piedi e di segnare gol pesanti e spettacolari: Zielinski è stato uno dei grandi protagonisti del double nerazzurro, uno dei perni del centrocampo di Chivu. In questa stagione Piotr ha espresso al meglio le sue qualità sia da mediano che da mezzala, giocando 48 partite in cui ha realizzato 7 gol e servito 4 assist in tutte le competizioni. La sua capacità balistica è stata una delle armi fondamentali per la conquista del ventunesimo Scudetto: Zielinski ha realizzato cinque gol da fuori area in questo campionato, regalando perle assolute contro Hellas Verona e Cagliari e segnando il gol decisivo nella sfida contro la Juventus a San Siro.
Dopo due stagioni in nerazzurro il centrocampista polacco ha collezionato 87 presenze, 9 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, conquistando uno Scudetto e una Coppa Italia.
Nato a Ząbkowice Śląskie il 20 maggio 1994, oggi Piotr compie 32 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!
(Fonte: Inter.it)
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