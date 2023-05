Inter, un avvio da finalista di Champions. Inzaghi ora potrà fare turnover col Toro

Con una giornata d'anticipo i nerazzurri staccano il pass per la prossima Champions. Grande prova contro l'Atalanta

Il giorno dopo la convincente vittoria contro l'Atalanta, Repubblica analizza la prova dell'Inter . Con una giornata d'anticipo i nerazzurri staccano il pass per la prossima Champions. "Un avvio da finalista di Champions, con due gol segnati già al terzo minuto. Una distrazione costata una rete presa. Poi un’ora di buona amministrazione, con tanto di rete del 3-1, e il 3-2 incassato a cose fatte. Così l’Inter ha conquistato contro l’Atalanta i tre punti che le servivano non solo a qualificarsi alla prossima Champions (ne bastava uno) ma anche a mettere nel mirino il secondo posto".

"Questo consente a Inzaghi di preparare per tredici giorni la finale di Istanbul, derubricando la sfida col Torino all’ultima di campionato a quasi-amichevole. Al via l’Inter ha vendicato la partenza storta della finale di Coppa Italia, segnando due reti al primo e al terzo minuto, e prendendosi gioco di un’Atalanta ipnotizzata. Prima è andato in gol Lukaku, preferito a Dzeko nella formazione iniziale e lanciato da Lautaro".