Inter, ecco Azpilicueta. Usato sicurissimo e quelle parole di Mourinho…

Come successo nelle ultime sessioni di mercato, l'Inter si affida all'usato sicuro. L'ultimo colpo in questo senso del club nerazzurro, è quello di Cesar Azpilicueta. "La letteratura sull’onnipresenza di Cesar Azpilicueta è così vasta da farlo sembrare indistruttibile. In Premier League vanta il record di 73 presenze di fila da titolare, registrate tra il 2017 e il 2019. Garanzie di affidabilità e abnegazione, che un intenditore come José Mourinho ha incensato nella sua esperienza al Chelsea: «Una squadra con undici Azpilicueta potrebbe vincere la Champions perché il calcio non è solo talento puro".