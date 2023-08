CdS / Inter, Balogun col ‘pacchetto Lukaku’? Sanchez può tornare: dipende da…

Balogun, Beto e Morata. Sono questi i nomi sulla lista dell’Inter ora.

“Per tutti erano stati avviati dei discorsi, anche se non è da escludere la virata su un nome nuovo nei prossimi giorni qualora la situazione non dovesse sbloccarsi” rivela il Corriere dello Sport.

Il preferito è Balogun, 39 presenze l’anno scorso con il Reims. Per il classe 2001 l’Arsenal chiede almeno 40 milioni mentre l’Inter in via esplorativa ripartirebbe da quanto aveva messo sul tavolo per Scamacca (25 milioni con 5 di bonus) aggiungendo magari una percentuale sulla futura rivendita.

“La via successiva potrebbe essere quella di ripescare il “pacchetto Lukaku” da 35 milioni, con prestito iniziale oneroso e seguente riscatto obbligato, a cui abbinare dei bonus variabili per avvicinarsi alle richieste degli inglesi”.

La preferenza di Inzaghi resta su Morata, che che dal punto di vista tattico sarebbe un elemento diverso e potrebbe compensare il vuoto lasciato da Dzeko nel “facilitare” il gioco davanti.

Per lo spagnolo servono 20 milioni, mentre per Beto l’Udinese non scende sotto i 30.

Per il discorso quarta punta, dipende dall’addio di Correa, per il quale non è arrivata una vera e proprio offerta dall’estero.

Il ritorno di Sanchez resta un’ipotesi concreta:

“Svincolatosi dal Marsiglia e disposto a tornare in nerazzurro per firmare un contratto annuale (a 34 anni), rinunciando magari a qualcosa dal punto di vista dell’ingaggio rispetto ai 3 milioni percepiti in Francia. Il cileno essendo svincolato non intaccherebbe la pressione sui costi per questa sessione di mercato”.