Il pensiero dell'ex centrocampista a proposito del possibile sostituto di Lautaro Martinez in caso di esclusione dalla formazione

Valon Behrami, ex calciatore, negli studi di DAZN si è proiettato su Inter-Barcellona di martedì sera. Il grande tema è ovviamente l'eventuale esclusione di Lautaro anche soltanto dall'undici iniziale. Chi al suo posto? Lo svizzero ha suggerito una variazione sul tema a Simone Inzaghi:

"Cambierei un po’ il tema, metterei assolutamente un centrocampista in più. Avere uno in più come Frattesi può fare la differenza, lo si è visto anche nell’ultima sconfitta del Barcellona contro il Borussia Dortmund con Brandt che si inseriva sempre da dietro. Il problema Taremi esiste, Arnautovic invece è un giocatore che puoi utilizzare quando hai più possesso palla, completamente diversa da quella che sarà quella con il Barcellona”.