Champions League oltre ogni record su Sky e TV8. La semifinale di ritorno della massima competizione europea tra Inter e Barcellona ha fatto segnare 7 milioni 890 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con il 36% di share TV e 13 milioni 207 mila contatti unici (il dato non include le visioni su Sky Go).

In particolare, lo spettacolare match di San Siro è stato seguito da 1 milione 916 mila spettatori medi complessivi in Total Audience su Sky (live dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) con l'8,5% di share TV e 3 milioni 233 mila contatti unici. Su TV8, allo stesso orario, sono stati 5 milioni 973 mila gli spettatori medi con il 27,3% di share TV e 11 milioni 473 mila contatti unici, diventando così il canale più visto della serata in tv. Il picco è stato registrato negli ultimi, decisivi, minuti dei supplementari, con 8 milioni 841 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* e il 49% di share TV. La partita di ieri ha spinto in alto gli ascolti di TV8: ieri ha registrato il miglior ascolto di sempre in all day, con il 10,1% di share (terzo canale nazionale nell'intera giornata) ed è di gran lunga primo canale nazionale in prime time con il 26,5% di share.