Inter, Bastoni tra i migliori della Serie A 20/21: è sul podio nella classifica…

Alla voce passaggi effettuati, invece, il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli è il primo italiano in graduatoria a quota 2.749 in 34 incontri disputati (80,9 a partita). Staccato di quarantuno lunghezze il compagno di squadra Gian Marco Ferrari (2.708 in 34 match); chiude invece il podio degli italiani il centrale difensivo dell’Inter Alessandro Bastoni (2.243 in 33 match).