Inter, Bastoni ‘vede’ il Napoli: “Tempo e spazio per recuperare, ma il ruolo…”

Le sensazioni sulle condizioni del difensore nerazzurro, già rientrato ad Appiano Gentile per recuperare dall'infortunio

C'è fiducia in casa Inter per il recupero di Alessandro Bastoni contro il Napoli. Le sensazioni sono positive, il difensore va verso il recupero dopo aver lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale causa infortunio (affaticamento agli adduttori). Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport: "Non c’è apprensione sul fatto che Bastoni torni al suo posto. “Oggi sarà alla Pinetina per fare un lavoro personalizzato, proprio come Dzeko. C’è tempo e spazio per recuperare del tutto e provare a ostacolare la corsa (finora dirompente) di Osimhen. L’idea iniziale è di farlo accomodare sul centrosinistra, come sempre, ma all’occorrenza l’azzurro potrebbe pure piazzarsi in mezzo nelle terre di De Vrij, nel classico ruolo di centrale che marca e imposta”, si legge.