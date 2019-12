Inter, Bastoni supera l’esame di Conte a pieni voti. Accordo per il rinnovo fino al 2024

E’ sicuramente Alessandro Bastoni una delle più piacevoli ed interessanti rivelazioni della prima parte di stagione dell’Inter. Il centrale classe ’99 ha sempre fornito prestazioni di grande livello, mostrando non solo di essere molto applicato in fase difensiva, ma di avere anche un piede niente male in impostazione. Bastoni ha dunque superato a pieni voti il giudizio di Antonio Conte. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, è stato trovato un accordo di massima tra il club e il ragazzo per il rinnovo fino al 2024. Alessandro guadagnerà 1.2 milioni netti a stagione più bonus.