"Oggi l’Inter si gioca l’accesso alla semifinale di Champions: forse ce la farà, magari no (in fondo affronta il Bayern Monaco, mica l’oratorio Sanmarzano) e però c’è chi mette in dubbio la conferma di Inzaghi “perché deve vincere”. Come se fosse un obbligo, come se non bastasse aver fatto esattamente quello che deve fare un tecnico di grande club: tenere in corsa la sua squadra su tutti i fronti e il più a lungo possibile. Se arrivi ai quarti di Champions, in semi di Coppa Italia e ti giochi lo scudetto, significa che ci sei riuscito.