Inter, Bellanova sfrontato: gioca senza paura. Asllani ancora troppo timido

“Prima storica sconfitta dell’Inter sul campo del Bayern Monaco. Finisce 2-0 come a San Siro, ma stavolta è tutta un’altra storia. Poiché la partita non contava niente, non cambia il giudizio sull’attuale momento dei nerazzurri, che anzi restano per mezz’ora all’altezza del prestigioso e certo più forte avversario. Perdere non è il modo migliore per arrivare alla sfida con la Juventus, ma Inzaghi l’aveva ovviamente messo in preventivo, schierando al via una squadra zeppa di riserve e risparmiando poi un’ampia fetta di partita anche ad altri titolari per domenica (Barella e Lautaro, più De Vrij)”, racconta il Giornale.