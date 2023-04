Inter-Benfica, Dzeko-Lautaro in attacco? Lukaku ha ancora qualche chance. Il dubbio…

L'attaccante bosniaco è in vantaggio per affiancare Lautaro, ma Big Rom ha ancora qualche chance

Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha ancora qualche chance di sorpassare l'attaccante bosniaco. "Se non altro perché il Benfica dovrebbe lasciare spazi in cui il totem belga potrebbe scatenarsi. D’altra parte, però, per gestire il possesso e il palleggio, Dzeko dà garanzie maggiori. Il dubbio verrà sciolto solo all’ultimo".