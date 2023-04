Repubblica – Inter-Benfica, guerra di nervi. I nerazzurri accarezzano un pensiero stupendo

"Sulla carta, uno scenario favorevole all’Inter, che a Lisbona otto giorni fa ha vinto 2-0. E in questa stagione il Benfica, al pari del Porto, quando la fiamma sotto la pentola si è alzata ha finito per bruciarsi, fra cartellini inutili e liti in campo. La tensione è comprensibile, prima di un appuntamento tanto importante, ma è anche paradossale".

"L’Inter accarezza un pensiero stupendo: centrare la semifinale di Champions League come non le succede da 13 anni. Questa volta contro il Milan. Per il Benfica, che pure la Champions nell’ultimo decennio l’ha frequentata con più regolarità rispetto ai nerazzurri, già arrivare ai quarti è stato un mezzo miracolo, se si considera che economicamente — per fatturato e costo della rosa — il club vale la metà di quello milanese, a sua volta incomparabile a giganti come City e Real".