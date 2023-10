Ts – Inter-Benfica, unici dubbi sono sulla corsia destra. Rispetto a Salerno…

In vista della seconda gara del girone contro il Benfica, gli unici dubbi sono sulla corsia destra e Inzaghi li scioglierà solo stamani, quando si terrà l’ultimo allenamento. Come sottolinea Tuttosport , ieri Darmian è stato provato come esterno con Pavard braccetto.

"Però è difficile (in una gara che l’Inter deve vincere) tenere fuori Dumfries, tra i migliori sabato. Rispetto a Salerno torneranno dal 1’ pure Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e naturalmente Lautaro che farà coppia con Thuram. Come previsto, rientrerà tra i convocati Cuadrado, mentre Frattesi potrebbe rivedersi col Bologna (per Sensi, che non è in lista, appuntamento dopo la sosta)".