CorSera – Inter-Benfica, vietato giocare con il braccino. Pazienza se Noel Gallagher…

Questa sera l'Inter si gioca una grossa fetta di stagione

Gianni Pampinella Redattore

Questa sera l'Inter si gioca una grossa fetta di stagione. Dopo il 2-0 dell'andata, i nerazzurri non devono comunque abbassare la guardia, il Benfica è squadra temibile. "L’elettricità di sicuro non manca, ma Inzaghi reduce dal 2-0 di Lisbona che lo mette in posizione molto favorevole stasera, viaggia a fari spenti dopo l’undicesima sconfitta in campionato in trentuno giornate", sottolinea il Corriere della Sera.

"Finora ha portato bene giocare in Europa con le spalle al muro: prima dell’andata con il Barcellona, l’Inter perse in casa contro la Roma, mentre in vista del ritorno delicatissimo a Oporto si scaldò con l’incredibile sconfitta di La Spezia. Non è facile separare le due cose, ma Inzaghi e la sua squadra lo hanno sempre fatto non c’è motivo perché non lo facciano anche oggi, riportando l’Inter dove manca dal 2010 e dove finora è stata in otto occasioni nella sua storia".

"Vietato fidarsi di una squadra che ha già segnato 115 volte. Però in uno stadio stracolmo (da record d’incasso: 8 milioni) per l’Inter è vietato anche giocare con il braccino. Perché è vero che Lukaku non segna su azione dal 13 agosto in A, ma il suo gol al Porto è stato decisivo. Come è vero che in campionato l’Inter prende gol da tutti, mentre è un fatto che in Champions ha tenuto la porta chiusa 6 volte su 9. E pazienza se il leader degli Oasis, Noel Gallagher, ultrà del City, vuole l’Inter in finale «perché è la più scarsa»".

(Corriere della Sera)