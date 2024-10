Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della squadra nerazzurra prima della gara contro la Stella Rossa: "L'anno scorso l'Inter aveva scelto, faceva turnover in Champions: quest'anno non può scegliere e avendo l'età media alta deve ruotare. Ha il calendario più difficile delle italiane, oggi non può sbagliare ma deve ruotare. Inzaghi è sempre sotto critica, ma per me è giusto dare spazio a questi giocatori".