Inter, Berni squalificato per un turno. Gagliardini e Godin saranno diffidati

Ieri è stato espulso per proteste dalla panchina. Il giudice sportivo si è così espresso sul terzo portiere dell’Inter, Tommaso Berni: “Una giornata effettiva di squalifica per il portiere dell’Inter perché al 23esimo del secondo tempo, quale calciatore in panchina, ha esclamato un’espressione non rispettosa nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Entrano tra i diffidati Gagliardini e Godin perché ieri hanno incassato la quarta sanzione. Al prossimo giallo arriverà un turno di squalifica. Nella lista dei diffidati c’erano già sia D’Ambrosio che Vecino.

(Fonte: Lega Serie A)