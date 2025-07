Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la situazione attuale in casa Inter: "L’uscita di Lautaro a un passo dalle vacanze può sembrare ai più una sparata improvvida: «Ma come, proprio ora che c’è da andare a grattarsi la panza?». Sì, proprio ora che c’è da andare a grattarsi la panza. Il capitano dell’Inter che interrogato a caldo sceglie di spiattellare pubblicamente un malessere, è allo stesso tempo feroce e giusto: “feroce” perché va a complicare le vacanze di tutti, anche di quelli che speravano di rimandare ogni genere di ragionamento al post-ferie; “giusto” perché un leader, per definizione, non può far finta che tutto sia a posto... se tutto non è a posto.