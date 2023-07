Inter, in vendita i biglietti per le gare con il Monza e con la Fiorentina: le info

Si avvicinano i primi appuntamenti ufficiali della stagione: il campionato nerazzurro si aprirà sabato 19 agosto alle 20:45 a San Siro, con la sfida contro il Monza . La vendita dei biglietti della sfida valida per la prima giornata di Serie A è già iniziata e si corre già verso i 60mila spettatori, per quella che sarà la prima notte nerazzurra dell’anno.

In previsione del sold-out, aprono già le vendite anche della seconda partita casalinga del prossimo Campionato di Serie A, Inter-Fiorentina, in programma per domenica 3 settembre alle ore 18:30. Occasione e orario perfetti per portare tutta la famiglia a San Siro, essendo l’ultima domenica prima della riapertura delle scuole.