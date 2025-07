L’Inter si prepara ad approvare, in autunno, il miglior bilancio della propria storia recente. I numeri parlano chiaro: i ricavi supereranno abbondantemente il mezzo miliardo di euro e, per la prima volta da anni, si registrerà un utile significativo, stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro

I tempi difficili vissuti sotto la gestione di Steven Zhang sembrano ormai un lontano ricordo. Dopo anni di conti in rosso, di interventi finanziari d’emergenza e di strategie improntate al risparmio, il quadro economico dell’Inter è radicalmente cambiato. Decisivo è stato l’arrivo del fondo Oaktree, che ha garantito non solo la stabilità finanziaria, ma anche una visione più sostenibile e moderna della gestione societaria.

Nonostante la straordinaria stagione appena conclusa, il budget per il 2025-26 non potrà replicare i ricavi record dell’ultima annata. Tuttavia, il trend resta positivo. L’Inter punta a consolidare la propria posizione tra le grandi d’Europa, aumentando gradualmente il fatturato e rispettando i nuovi parametri imposti dall’Uefa.

In particolare, si alzerà l’asticella dello “squad cost ratio” — il rapporto tra il costo complessivo della rosa e il fatturato lordo — che per il 2025 è stato fissato al 70%. Un parametro cruciale per la sostenibilità economica del club e per garantire la conformità alle norme del Fair Play Finanziario.