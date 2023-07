Repubblica – Inter, buone indicazioni da Bisseck. Frattesi, ritmo e tempi giusti. Thuram…

Nella seconda uscita stagionale, l'Inter ha battuto la Pergolettese 10-0. Per Simone Inzaghi sono arrivate buone indicazioni

Nella seconda uscita stagionale, l'Inter ha battuto la Pergolettese 10-0. Per Simone Inzaghi sono arrivate buone indicazioni, soprattutto dal neo acquisto Yann Bisseck. "Impegnato per tre quarti d’ora a destra nel trio dei centrali, ha dimostrato di avere già imparato molti dei movimenti che chiede Inzaghi. Frattesi non ha toccato la valanga di palloni che era abituato a maneggiare al Sassuolo, ma ritmo e tempi sono già quelli giusti", sottolinea Repubblica.