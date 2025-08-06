Dopo una giornata di riposo concessa da Cristian Chivu al termine delle prime intense fatiche estive, la Pinetina è tornata a popolarsi. Il nuovo staff tecnico nerazzurro ha ripreso i lavori.

"Per la prima volta si sono allenati in gruppo, almeno per buona parte della seduta, sia Yann Bisseck che Piotr Zielinski, i due che hanno subito gli infortuni più gravi nella coda della scorsa stagione".

"Il tedescone e il polacco avevano utilizzato la settimana scorsa per sedute personalizzate così da avvicinarsi allo stesso livello fisico degli altri, e ora il gap è recuperato. Più o meno ciò che toccherà a Davide Frattesi, l’unico ancora in ritardo a causa del recente intervento per l’ernia. Al momento lavora a parte, l’obiettivo è la convocazione alla prima di campionato, il 25 agosto".